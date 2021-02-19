سيول تقول إن الإفراج عن الأموال الإيرانية يحتاج إلى مشاورات مع الدول المعنية

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صرحت الحكومة الكورية بأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الكورية لا يمكن تحقيقه إلا بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.جاء هذا التصريح بعد أن أعلنت إيران أنها اتفقت مع كوريا الجنوبية على تحويل واستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لدى سيول التي تبلغ حوالي 7 مليارات دولار.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء إن الحكومة أجرت مباحثات مع الجانب الإيراني حول كيفية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في سيول، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" وافق على الاقتراح الذي تقدم به السفير الكوري لدى طهران "يو جونغ هيون" بشأن كيفية استخدام الأموال الإيرانية في الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الاثنين في طهران.وأضافت الوزارة الكورية أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من خلال مشاورات مع الدول المعنية ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.وقد أفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس الاثنين بأن محافظ البنك المركزي الإيراني والسفير الكوري لدى طهران اتفقا على كيفية تحويل واستخدام طهران جزءا من مواردها المالية المجمدة في كوريا الجنوبية.ومن جانبها، قالت الحكومة الإيرانية في موقفها الرسمي على الإنترنت إنها اتفقت مع الجانب الكوري على طريقة تحويل الموارد المالية الإيرانية المجمدة في سيول إلى الوجهات المقصودة التي تريدها طهران، موضحة أن البنك المركزي الإيراني سيبلغ الجانب الكوري بحجم الموارد المحولة والمصارف المقصودة التي تريد طهران نقل أموالها إليها من كوريا الجنوبية.