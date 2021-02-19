كوريا الجنوبية الثالثة عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي

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احتل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية العام الماضي المرتبة الثالثة من بين الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم، رغم انكماش اقتصادها بنسبة 1% على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، حققت كوريا الجنوبية ثالث أعلى معدل نمو من بين 15 دولة رئيسية في العام الماضي، بعد الصين التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الأداء بـ2.3% من معدل النمو، وتلتها النرويج بانكماش بنسبة 0.8%.أما المرتبة الرابعة فاحتلتها إندونيسيا، وتلتها كل من السويد والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.ويرجع السبب في الأداء الجيد للاقتصاد الكوري إلى تعافي الصادرات، حيث سجلت الصادرات الكورية انخفاضا بنسبة أكثر من 20% خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي، لكنها شهدت زيادة في شهريْ نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 4.1% و12.6% على التوالي، بسبب زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات الكورية.كما يرجع السبب في زيادة حجم الإنفاق الحكومي الذي بلغ مستوى مساهمته في النمو الاقتصادي 1%.وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في شهر ديسمبر الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8% هذا العام، لتحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة والعشرين من بين 50 دولة رئيسية على مستوى العالم.