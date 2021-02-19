الحكومة الكورية تكشف عن خطتها الرابعة للسيارات الصديقة للبيئة

Photo : Getty Images Bank

كشفت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء عن خطتها الرابعة لتوسيع إمدادات السيارات الصديقة للبيئة.وبموجب هذه الخطة، ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والطاقة بتوفير سيارات صديقة للبيئة ليصل إجمالي عددها إلى مليونين و830 ألف سيارة حتى عام 2025، و7 ملايين و850 ألف سيارة حتى عام 2030.وبلغ عدد السيارات الصديقة للبيئة في كوريا، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية والهيدروجينية، 820 ألف سيارة في نهاية العام الماضي، لتبلغ حصتها من إجمالي عدد السيارات 3%.ومن خلال تنفيذ هذه الخطة، سيتم تخفيض حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 8% حتى عام 2025 ، وبنسبة 24% حتى عام 2030، مقارنة بعام 2017.ومن المخطط أن يتم زيادة عدد السيارات الكهربائية من 130 ألف سيارة الآن إلى مليون و130 ألفا حتى عام 2025، فيما سيزيد عدد السيارات الهيدروجينية من 10 آلاف الآن إلى 200 ألف حتى عام 2025، وشاحنات السيارات الكهربائية من 64 ألف شاحن في العام الماضي إلى أكثر من 500 ألف حتى عام 2025.وتخطط الحكومة لزيادة حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة من 280 ألفا حاليا إلى 830 ألفا حتى عام 2025.