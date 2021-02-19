انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة القادم.وستبدأ عملية نقل اللقاحات من مصنع "آن دونغ" التابع لشركة "إس كي بايو ساينس" الكورية التي تنتج لقاح "أسترازينيكا" اعتبارا من الغد الأربعاء، بحيث يتم نقل 1.5 مليون جرعة من اللقاحات إلى المراكز اللوجستينية في مدينة "إيتشون" بمقاطعة كيونغ كي، ويتم توزيعها على المراكز الصحية ومستشفيات التمريض في جميع أنحاء البلاد بدءا من يوم الخميس.ومن المتوقع أن تنتهي حملة التطعيم الأولى باللقاحات خلال 5 أيام من انطلاقها.وقالت السلطات الصحية إن تلقي التطعيم بلقاح كورونا لن يكون إلزاميا، مشيرة بذلك إلى أنها لن تفرض غرامة على من يصاب بفيروس كورونا بعد رفضه تلقي التطعيم.