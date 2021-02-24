الحكومة الكورية تأمر شركات الطيران بوقف تشغيل الطائرات بوينغ 777

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قررت حكومة كوريا الجنوبية وقف تشغيل جميع الطائرات من طراز بوينغ 777 المجهزة بمحركات "برات وويتني بي دبليو 400" التي تعمل حاليا في البلاد، بعد وقوع حادث لطائرة من هذا النوع مؤخرا في الولايات المتحدة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء إنها أبلغت الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، وشركة "آسيانا إير لاينز"، وشركة "جين إير"، بأمر وقف تشغيل تلك الطائرات.وأوضحت الوزارة أن وقف التشغيل سيظل ساريا إلى أن تؤكد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن المحركات صالحة للطيران.ويذكر أن هناك 29 طائرة كورية جنوبية تستخدم تلك المحركات، بما في ذلك 16 طائرة تعمل في الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، وتسع طائرات في شركة آسيانا، وأربع طائرات في شركة جين إير.وقد قامت شركة الخطوط الجوية الكورية وشركة آسيانا الجوية بإيقاف طائراتهما التي تحتوي على هذا النوع من المحركات في وقت سابق من يوم أمس.