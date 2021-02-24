بدء طرح الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا في كوريا

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سيبدأ طرح الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا المصنعة من قبل شركة كورية جنوبية اليوم الأربعاء.ووفقا للسلطات الصحية الكورية، سيتم نقل لقاحات كورونا المصنعة في مصنع "إس كيه بايو ساينس" في مدينة "آن دونغ" في جنوب شرق البلاد إلى مركز توزيع في مدينة "إيتشون" بمقاطعة كيونغ كي، صباح اليوم، وسوف يتم بعد ذلك نقل الدفعة الأولى المكونة من خمسة ملايين جرعة إلى المراكز الصحية ومستشفيات المسنين ودور رعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل في جميع أنحاء البلاد يوم الغد الخميس لتطعيم الموظفين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في تلك المرافق.ومن المتوقع أن تتلقى جزيرة "أوللونغ" في البحر الشرقي تلك اللقاحات يوم الجمعة.وسوف تبدأ عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا بشكل فعلي من الساعة 9 صباحا يوم الجمعة.وقد أعرب حوالي 289 ألف شخص في مستشفيات المسنين ودور رعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل عن عزمهم تلقي اللقاحات.