الولايات المتحدة تشدد على المناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن الأموال الإيرانية

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شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة إجراء مناقشات مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في بنوك كورية بموجب العقوبات الأمريكية.وفي إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، رفض المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" تأكيد النبأ القائل إن كوريا الجنوبية وافقت على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية من حيث المبدأ وأنها تنتظر الآن موافقة واشنطن. وقال برايس إنه ليس لديه تعليق على هذا الأمر لأنه لم يكن هناك تحويل للأموال، موضحا أن الولايات المتحدة تفضل عدم التعليق على المفاوضات بين الدول الأخرى.ومع ذلك، قال المتحدث إن كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، هي إلى حد كبير شريك عندما يتعلق الأمر بإنفاذ العقوبات. وأضاف أنه لن يكون من المفاجئ أن نسمع أن الولايات المتحدة تناقش هذه القضايا على نطاق واسع مع كوريا الجنوبية.