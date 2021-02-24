كوريا تلزم جميع الوافدين بشهادة تؤكد خلوهم من فيروس كورونا

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اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستطلب السلطات الكورية الجنوبية شهادات اختبارات كورونا "بي سي آر" من جميع المسافرين القادمين، بمن في ذلك المواطنون الكوريون الجنوبيون، في محاولة لمنع انتشار السلالات المتغيرة.وبذلك لن يمكن للأجانب دخول البلاد دون تقديم أوراق تظهر نتيجة اختبار "بي سي آر" ينص على خلوهم من فيروس كورونا، كما سيُطلب من المواطنين الكوريين الذين لا يحملون تلك الشهادات إجراء الاختبار في المنشآت المخصصة من قبل الدولة وتنفيذ حجر صحي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.وقد بدأت سلطات الحجر الصحي في كوريا في فرض تدابير لمنع تدفق الأشكال المتحورة من فيروس كورونا.وقبل ذلك، كانت السلطات الكورية تطلب فقط من الأجانب القادمين مثل تلك الشهادات.ويذكر أنه حتى يوم أمس الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 128 حالة إصابة في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا المتحور.