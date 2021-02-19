خبراء كوريون يؤكدون فاعلية لقاح فايزر لمن تتجاوز أعمارهم 16 عاما

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خلصت مجموعة من الخبراء إلى أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر فعال لتطعيم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.وقالت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية أمس إن هذه النتيجة تم عرضها خلال اجتماع عقدته لجنة استشارية مكونة من سبعة خبراء أول من أمس، بعد أن درست اللجنة سلامة اللقاح وفاعليته من خلال مراجعة نتائج التجارب السريرية التي أجريت في 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على حوالي 43 ألف شخص.وتوصلت اللجنة إلى أن اللقاح فعال بأكثر من 94% في جميع الأعمار بمن في ذلك المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و17 عاما، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.ومن المقرر أن يتم توزيع لقاح فايزر في كوريا بعد أن يمر بثلاث جولات من المراجعات من قبل خبراء خارجيين في اللجنة الاستشارية، ولجنة المراجعة المركزية للصيدلة، ولجنة المتابعة النهائية.وسوف يُعقد اجتماع للجنة المراجعة المركزية للصيدلة غدا الخميس، وسوف تكشف الوزارة عن نتائج الاجتماع بعد غد الجمعة.