مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الكوري والبريطاني

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجديد "جونغ اوي يونغ" اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني "دومينيك راب" أمس، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الوزيرين تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤتمر قمة مجموعة الدول السبع، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقرر الوزيران مواصلة التبادلات عالية المستوى رغم ظروف جائحة كورونا، وإجراء المزيد من تفعيل التبادلات والتعاون خلال هذا العام، خاصة في مؤتمر قمة مجموعة السبع، ومؤتمر قمة المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف الدولية لعام 2030.وأعرب الوزير الكوري عن شكره على توجيه بريطانيا دعوة إلى كوريا لحضور قمة مجموعة السبع، باعتبارها رئيسة للمجموعة هذا العام، كما أكد عزم كوريا المساهمة الفعالة في تطوير مناقشات المؤتمر وحل القضايا الدولية الراهنة.وأشاد الوزيران بتعاون البلدين عن كثب في عدد من المجالات بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة جائحة كورونا، وقررا تعزيز التعاون في المستقبل أيضا من أجل التعامل مع مختلف التحديات على الصعيد الدولي.