أول موافقة على خدمة بديلة لشخص يرفض الخدمة العسكرية بسبب عقيدة شخصية

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شهدت كوريا الجنوبية صدور أول قرار يسمح لشخص رفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب عقيدته الشخصية وليس الدينية، بأن يؤدي بدلا من ذلك خدمة مدنية.وصرحت هيئة القوى العاملة العسكرية الكورية اليوم بأنها وافقت في الشهر الماضي على طلب تقدم به السيد "اوه سو هوان" بأداء خدمة بديلة، بسبب عقيدته المتمثلة في عدم العنف والالتزام بالسلام.وتعد هذه أول حالة تتم فيها الموافقة على أداء خدمة بديلة عوضا عن الخدمة العسكرية بسبب عقيدة شخصية وليس دينية.وكان السيد اوه الذي يبلغ من العمر 30 عاما قد تقدم بهذا الطلب في شهر أبريل من عام 2018 نظرا لأن إيمانه بعدم الإضرار بالآخرين يتعارض مع أداء الخدمة العسكرية، وقد وضعت الهيئة الكورية في الحسبان أنشطته في جماعة مدنية تعترض على الحروب ومشاركته الثابتة في الفعاليات ذات الصلة، عندما أصدرت هذه الموافقة.ومن جانبه قال "اوه" تعليقا على هذا الحكم إنه اعترف بأن مبدأ عدم العنف والالتزام بالسلام هو من البديهيات الموجودة لدى كل الناس.