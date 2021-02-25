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السياسية

إيران تهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد كوريا الجنوبية في قضية أموالها المجمدة

Write: 2021-02-25 10:50:52

إيران تهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد كوريا الجنوبية في قضية أموالها المجمدة

Photo : YONHAP News

هدد محافظ البنك المركزي الإيراني باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تقم كوريا الجنوبية بإعادة الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها.
وقال محافظ البنك المركزي "عبد الناصر همتي" للصحفيين أمس الأربعاء إن إيران ستتلقى مليار دولار أمريكي من كوريا الجنوبية كأول دفعة من أصولها المجمدة التي تصل إلى 7 مليارات دولار والتي وافقت سيول على الإفراج عنها.
وقال "همتي" إنه أوضح كيفية استخدام الأموال في لقائه مع سفير كوريا الجنوبية "ريو جونغ هيون" في طهران.
كما قال إن الأموال من حق البنك المركزي الإيراني، ولذلك فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن البنك أصدر أمر دفع وسيتخذ الإجراءات وفقا للقانون الدولي في حالة عدم قيام كوريا الجنوبية بالدفع.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قالت فيه حكومة كوريا الجنوبية إن الإفراج الفعلي عن الأموال سيتم من خلال التشاور مع الولايات المتحدة.
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