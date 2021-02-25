تسجيل 396 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا في كوريا

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انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بدرجة طفيفة إلى 396، فيما تستعد البلاد لبدء حملة التطعيم الشاملة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 88 ألفا و516 حالة.وتخطط الحكومة للإعلان عن قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي صباح الغد الجمعة، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأسبوع القادم، مع مراقبة وضع الفيروس.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 369 عدوى محلية المصدر، و27 حالة وافدة من الخارج.وكان من بين الحالات المحلية ما يقرب من 270 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، من بينها 114 حالة في سيول، و132 في مقاطعة "كيونغ كي"، و22 في "إنتشون"، وتم تسجيل 101 حالة في أجزاء أخرى من البلاد.وارتفع عدد المرضى أصحاب الحالات الحرجة بمقدار 4 أشخاص ليصل إلى 144 مريضا، بينما تم تسجيل خمس حالات وفاة إضافية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1581، ووصل معدل الوفيات إلى 1.79%.