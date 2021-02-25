وزير الخارجية الكوري الجنوبي يحث إيران على الإفراج عن ناقلة النفط وقبطانها

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حث وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" إيران على سرعة الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وقبطانها، اللذين تحتجزهما طهران منذ أوائل يناير.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير "جونغ" وجه تلك الدعوة في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأربعاء.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا الآراء حول سبل تطوير العلاقات بينهما خلال المكالمة التي استمرت 35 دقيقة.وفيما يتعلق بطلب الوزير الإيراني لحل سريع لقضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قالت الوزارة إن "جونغ" أوضح أن حكومة سيول تبذل قصارى جهدها بإخلاص.كما ناقش الجانبان تحويل جزء من الأموال المجمدة إلى سويسرا، باستخدام اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية، التي تسعى إلى ضمان توفير قناة دفع آمنة مع البنوك السويسرية للمصدرين والشركات التجارية في سويسرا في قطاعات الأغذية والأدوية والقطاع الطبي، يتم من خلالها ضمان مدفوعات صادراتهم إلى إيران.