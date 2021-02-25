الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تشديد الانضباط في الجيش

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، دعا فيه إلى المزيد من السيطرة والانضباط داخل الجيش.ووفقا للتقرير، ترأس "كيم" اجتماع اللجنة العسكرية الموسعة لحزب العمال الحاكم أمس الأربعاء، حيث تناول الاجتماع سلسلة من أوجه النقص والقصور السياسية والأخلاقية التي كشفت عنها القيادات العسكرية.وقال "كيم" وفقا لما ذكرته الوكالة إن إرساء الانضباط الأخلاقي داخل الجيش ليس مجرد مسألة فنية، لكنه قضية حياة أو موت تحدد بقاء الجيش ونجاح أنشطته أو فشلها.ودعا إلى تشديد التثقيف والتربية والرقابة لضمان أن يكون لدى قادة الجيل الجديد الوعي السياسي السليم ووجهة النظر الأخلاقية.