الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة تبلغ حوالي 20 تريليون وون

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قال مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" إن حجم الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة لمواجهة آثار فيروس كورونا سيصل إلى حوالي 20 تريليون وون.وفي حديثه في اجتماع اللجنة البرلمانية التوجيهية أمس الأربعاء، ذكر "كيم" التقدير الذي قدمه مسؤول السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ إيك بيو" في اليوم السابق.وقال "كيم" إن المداولات ذات الصلة بين الحكومة والحزب الحاكم تجري في هذا الاتجاه على حد علمه، وأوضح أن الميزانية التكميلية المخصصة لتمويل مدفوعات الإغاثة ستكون أقل من 20 تريليون وون، مشيرا إلى أن الحكومة ستستفيد أيضا من بعض الميزانية السنوية للاستخدامات الطارئة.وأكد أن الحكومة تستعد للميزانية التكميلية الجديدة بنفس السرعة التي تعاملت بها خلال الأزمة المالية الآسيوية، للقيام بما يلزم لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الدولة والشعب.