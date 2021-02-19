موديز ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول مجموعة الـ20

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رفعت مؤسسة "موديز" الدولية للتقييم الائتماني توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول مجموعة الـ20 لهذا العام إلى 5.3%.وفي تقرير أصدرته أمس، توقعت زيادة في نمو دول المجموعة بمقدار 0.4%، بعدما كانت توقعت 4.9% في شهر نوفمبر من العام الماضي.واحتفظت المؤسسة بنسبة 4.2% نموا للدول المتقدمة العشرة، بما فيها كوريا الجنوبية، في هذا العام، ورفعت نسبة نموها للعام القادم من 3.2% إلى 4.2%، لكنها حافظت على توقعاتها السابقة للنمو الكوري الجنوبي في نوفمبر الماضي بـ3.1 % هذا العام، و2.8 % للعام القادم.كما توقعت موديز ألا تتمكن معظم الدول من العودة إلى مستوى النمو الذي حققته فيما قبل جائحة كورونا، حتى عام 2022.أما الدول الناشئة الجديدة فمن المتوقع أن تبلغ نسبة نموها 7%.وكانت مؤسسة موديز قد توقعت في شهر نوفمبر الماضي أن تبلغ هذه النسبة 6.9 %، وتوقعت للصين 7.5%، والهند 13.9%.وأشارت موديز إلى أن دول مجموعة الـ20 جميعها ستحقق نموا اقتصاديا خلال العامين الحالي والقادم، لكنها تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها من حيث سرعة التعافي من تأثيرات جائحة كورونا، موضحة أن تداعيات كورونا أظهرت الاختلافات بين الدول من حيث القيادة السياسية ونظم الإدارة الطبية والسياسات النقدية والمالية.