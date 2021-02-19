الحكومة الكورية تنشيء مركز معلومات لأمراض السرطان

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قررت الحكومة الكورية إنشاء مركز معلومات وطني لأمراض السرطان من خلال جمع كل المعلومات الطبية المتعلقة بمرضى السرطان الكوريين، واستخدام البيانات في دراسة الوقاية من هذا المرض وطرق علاجه.وصرحت وزارة الصحة والرفاهية الكورية اليوم بأنها ستنشيء مركزا للبيانات الطبية الضخمة، الخاصة بـ3 ملايين مريض بعشرة أنواع رئيسية من أمراض السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون.وتعد هذه الخطوة الأولى نحو إنشاء مراكز معلومات طبية خاصة بأهم ثلاثة أمراض تودي بحياة الكوريين، وهي: السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي.وتنوي الوزارة توسيع السجلات الطبية التي كانت تركز على ما بعد الإصابة بالسرطان لتشمل السجلات ما قبل الإصابة وجميع دورة الحياة.وأكد "إيم إين تيك" المدير العام لقسم سياسة صناعة الصحة بالوزارة على أهمية إنشاء مراكز للبيانات الضخمة ولكن الأهم استخدامها من خلال الكشف عنها، موضحا أن الوزارة ستكشف عن البيانات الخاصة للاستخدام في بحوث السرطان، كما ستستكمل مركز البيانات الضخمة المتكامل - السرطان" التي تشمل بيانات مستشفيات السرطان الرئيسية في جميع أنحاء البلاد حتى عام 2021.