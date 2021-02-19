الاتحاد الأوربي يواجه مشكلة في توزيع اللقاحات

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قالت تقارير نشرتها وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية إن شركة أسترازينيكا تنوي تقديم نصف كمية اللقاحات فقط التي كانت ستقدمها إلى الاتحاد الأوربي خلال النصف الثاني من هذا العام.وأوضحت التقارير أن السبب في ذلك يرجع إلى أن شبكة توزيع الشركة هناك لا تسمح بتقديم كل الكمية التي تم التعاقد عليها بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام، والتي تبلغ 180 مليون جرعة.ونقلت التقارير عن متحدث باسم الشركة قوله إنه يتم بذل جهود لتقديم أكبر قدر ممكن من الكمية المتفق عليها عبر شبكات التوزيع الدولية خارج الاتحاد الأوربي.ومن ناحية أخرى، صرحت الوكالة الأوربية للأدوية بأنها بدأت عملية فحص سريع للموافقة على علاج فيروس كورونا "ريكيروناجو" الذي طورته شركة سيلتريون الكورية.تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الفحوص يتم استخدامه عند الضرورة لإصدار موافقة سريعة على الأدوية في حالات الطوارئ الصحية.