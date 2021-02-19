بايدن يأمر بمراجعة شبكة توزيع أشباه الموصلات والبطاريات

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حكومته أمس بإجراء مراجعة على شبكات توزيع السلع المهمة التي أظهرت مشاكل في هيكل العرض والطلب، والتي تشمل رقائق أشباه الموصلات وبطاريات السيارات، وهي المجالات التي تتفوق فيها كوريا تكنولوجيا في الأسواق العالمية.وبالتالي، يتوقع أن تؤثر نتيجة هذه المراجعة على الشركات الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس الأمريكي وقع على مرسوم إداري ينص على تنفيذ مراجعة على موردي أربع سلع مهمة، وهي "رقائق أشباه الموصلات، والبطاريات الكبيرة للسيارات الكهربائية، والمعادن النادرة، والأدوية، على مدار 100 يوم، حيث إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في العرض والطلب في هذه السلع عبر شبكات التوزيع الدولية بسبب جائحة كورونا.كما يشمل المرسوم الإداري الأمريكي مراجعة الموردين في 6 صناعات، وهي الدفاع والصحة وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمنتجات الزارعية والغذائية على مدار عام واحد.