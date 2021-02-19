تقرير يؤكد أن خطة إنشاء مطار جزيرة كادوك تواجه مشاكل أمنية وبيئية ومالية

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اتضح أن وزارة الأراضي والنقل الكورية قدمت تقريرا خاصا تضمن تحليلا للمشاكل التي تواجهها خطة إنشاء مطار جديد في جزيرة كادوك، إلى البرلمان في أوائل هذا الشهر.واشتمل التقرير على تحليل تفصيلي لتلك المشاكل من نواحي السلامة والإدارة والاقتصاد، حيث أشار أولا إلى خطورة إنشاء مطار هناك، حيث إنه سيكون قريبا من مطار "جين هيه" مما سيسبب ازدحاما جويا وسيعقد أعمال الإشراف والمراقبة.كما أوضح التقرير أن عملية استصلاح قطعة كبيرة من الأرض لإنشاء المطار سوف تستغرق أكثر من 6 سنوات، مع وجود إمكانية كبيرة لحدوث هبوط أرضي، وتلويث للبيئة.وقال التقرير إن إنشاء المطار الجديد سوف يتكلف 28 تريليونا و600 مليار وون، أي حوالي 27 مليار دولار، في حالة نقل الخطوط الجوية المحلية والدولية والمرافق العسكرية.وأوضح التقرير أنه إذا تم نقل الخطوط الجوية الدولية فقط كما اقترحت بلدية بوسان، فسوف تزيد تكلفة الإنشاءات بمقدار 5 تريليونات وون مقارنة بحسابات بلدية سيول.