بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أطلقت كوريا الجنوبية برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد، بعد حوالي ثلاثة عشر شهرا من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في العام الماضي.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ستبدأ التطعيمات في الساعة 9 صباحا في 1915 من دور رعاية المسنين ومراكز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، باستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا".وقد تم إنتاج الدفعة الأولى التي تكفي لتطعيم 780 ألف شخص بواسطة شركة "إس كيه بيو ساينس" الكوري في مصنعها المحلي، بموجب عقد مشاركة مع الشركة البريطانية السويدية العملاقة.وسوف يحصل 310 آلاف من العاملين والمرضى المقيمين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما على الجولة الأولى من الجرعات، حيث وافق 93.7% منهم على تلقي التطعيم.وقد قررت الحكومة عدم الكشف عن هوية أول شخص يحصل على اللقاح، ومن المقرر أن يتلقى التطعيم حوالي 5260 شخصا اليوم الجمعة.ومن خلال البرنامج، تسعى كوريا الجنوبية إلى تطعيم أكثر من 70% من سكانها، أي ما يصل إلى 36 مليون شخص حتى شهر سبتمبر، لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.