السياسية الرئيس الكوري يتابع حملة التطعيم بلقاحات كورونا

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة اليوم الجمعة لأحد مراكز الصحة العامة في سيول لمتابعة عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، بمناسبة انطلاق حملية التطعيم في البلاد.

وفور وصول الرئيس "مون" إلى مركز الصحة العامة في منطقة "مابو" في سيول، تلقى تقريرا من رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ"، ورئيس مركز الصحة العامة في مابو "أو سانغ تشول" عن خطة التطعيم.

وتابع الرئيس عملية التطعيم الذي تلقاه رئيس مستشفى نيكسون لإعادة تأهيل الأطفال "كيم يون تيه"، وتحدث معه عن سلامة اللقاحات.

كما تفقد الرئيس "مون" مرافق مركز الصحة العامة، بما في ذلك غرفة التحضير، وغرفة مراقبة التفاعلات العكسية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية إن زيارة الرئيس "مون" قد تم ترتيبها لتشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة في حملة التطعيم.