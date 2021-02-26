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المحلية

موظفة في دار لرعاية المسنين هي أول من يحصل على لقاح كورونا في كوريا

Write: 2021-02-26 10:58:23

موظفة في دار لرعاية المسنين هي أول من يحصل على لقاح كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

أصبحت إحدى الموظفات في دار لرعاية المسنين في سيول أول شخص في كوريا الجنوبية يتلقى لقاح فيروس كورونا.
وحصلت "لي كيونغ سون"، الموظفة في دار لرعاية المسنين في منطقة "نو وون" في سيول، على لقاح "أسترازينيكا" في مركز الصحة العامة في المنطقة، في الساعة 8:45 صباحا.
وبعد تلقي الجرعة، قالت العاملة البالغة من العمر 61 عاما للصحفيين إنها الآن أقل قلقا بشأن العدوى بفيروس كورونا، وأنها تشعر بالأمان.
وقد بدأت كوريا الجنوبية برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد في الساعة 9 من صباح اليوم، ويحق للعاملين والمرضى المقيمين في دور رعاية المسنين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما الحصول على الجولة الأولى من التطعيم.
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