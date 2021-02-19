سيول لم تقرر موقفها من قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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قالت كوريا الجنوبية إنها ستتناقش مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول قرار الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيث من المقرر أن يتناول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه القضية قريبا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "تشيه يونغ سام" خلال مؤتمر صحفي منتظم أمس الخميس، إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن موقفا من قرار الأمم المتحدة لهذا العام، مؤكدا أنها ستواصل المناقشات ذات الصلة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة.وجاءت هذه التصريحات بعد أن حث وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" المجلس التابع للأمم المتحدة على دعم القرارات التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى، في تغيير عن موقف الإدارة الأمريكية السابقة، التي لم تشارك في رعاية مشروع مثل هذه القرارات ضد كوريا الشمالية في عامي 2019 و2020.كما تراجعت سيول في العامين الماضيين عن المشاركة في رعاية القرار أو صياغته، مشيرة إلى الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، رغم أنها شاركت في تبنيه.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن كوريا الجنوبية بذلت جهودا لتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل عملي، بالتعاون مع المجتمع الدولي. وأضاف أن القضايا الإنسانية المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك العائلات المشتتة بسبب الحرب الكورية، هي أيضا من بين الاهتمامات الرئيسية للحكومة.