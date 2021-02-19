تقرير يقول إن كوريا الشمالية تمتلك 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات

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وفقا لتقرير صادر عن المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية الدولية، فإن كوريا الشمالية تمتلك ما لا يقل عن 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات.ونقل راديو آسيا الحرة عن تقرير المعهد البريطاني أن مواصفات الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات من طراز "هوا صُنغ 16" الذي كشفت كوريا الشمالية عنه في استعراضها العسكري في شهر أكتوبر من العام الماضي، مازالت غامضة.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تمتلك أكثر من 3500 دبابة، و5500 قاذفة صواريخ متعددة، و71 غواصة، و545 طائرة مقاتلة.وأضاف التقرير أن عدد الأفراد الجنود في كوريا الشمالية يبلغ مليونا و280 ألفا، منهم مليون و100 ألف من سلاح البر، و60 ألفا من سلاح البحر، و110 آلاف من سلاح الجو، و10 آلاف من وحدات الصواريخ الباليستية.وأوضح التقرير أن الصواريخ الباليستية وقاذفات القنابل القديمة من طراز "إتش -5" في كوريا الشمالية يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الرؤوس النووية، لكنه قال إنه ليست هناك دلائل واضحة تفيد بأن كوريا الشمالية نجحت في إنتاج رؤوس نووية.