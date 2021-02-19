وصول الشحنة الأولى من لقاحات فايزر إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وصلت اليوم الجمعة الشحنة الأولى من اللقاحات التي تنتجها شركتا "فايزر" و"بايو إن تيك" إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير".وتضم الشحنة الأولى 117 ألف جرعة تكفي لتطعيم 58 ألف شخص، وقد تم شراؤها من خلال آلية "كوفاكس" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم.وتم نقل لقاحات "فايزر" باستخدام حاوية تبريد خاصة بنقل الأدوية، نظرا لأن تلك اللقاحات تحتاج إلى درجة حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر خلال النقل والحفظ والتخزين.وفور وصول اللقاحات، تم نقلها مباشرة من مطار إنتشون الدولي إلى خمسة مراكز تطعيم في جميع أنحاء البلاد بواسطة شاحنات عسكرية .وسوف يتم توزيع الشحنة الأولى من لقاحات "فايزر" على 55 ألفا من الأطقم الطبية العاملة في علاج المصابين بفيروس كورونا.