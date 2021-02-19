الرئيس مون يقوم بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الجنوبية الشرقية الكبرى

Photo : YONHAP News

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة لمدينة بوسان لتفقد مشروع بناء مدينة كبرى هناك، كما قام بزيارة لموقع بناء مطار جديد في جزيرة كادوك.وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس "مون" إلى بوسان منذ أن زارها في شهر فبراير من العام الماضي قبل شهرين من الانتخابات العامة.وجاءت هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس "مون" في المناطق ذات الصلة بسياسات الصفقة الجديدة الخاصة بالتوازن الإقليمي التي تنتهجها حكومته.وقال "مون" في كلمة ألقاها خلال زيارته لمشروع المدينة الجنوبية الشرقية الكبرى، إن مدينتي بوسان وأولسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ جمعت طاقاتها المشتركة من أجل بناء مدينة ضخمة سيبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة وسيبلغ حجم اقتصادها 490 تريليون وون، بحلول عام 2040.وأكد أنه إذا أصبحت المنطقة الجنوبية الشرقية أحد المحورين الرئيسيين لتنمية البلاد، فسوف يمكن من خلالها إحداث تغيير في اتجاه تركيز السكان والاقتصاد في العاصمة سيول وضواحيها، مشيرا إلى أن التعاون بدون حدود إقليمية سيلعب دورا في إنشاء رؤية جديدة للصفقة الجديدة الخاصة بالتوازن الإقليمي.وفيما يتعلق بالمطار الجديد في جزيرة كادوك، قال الرئيس "مون" إن هذا المطار الجديد سيفتح الخطوط الجوية من وإلى العالم طوال 24 ساعة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتمرير قانون خاص بالمطار الجديد من خلال مراعاة القضايا الفنية، بما في ذلك الأمور الاقتصادية والبيئية والسلامة.