سيول تعرب عن قلقها من قتل المتظاهرين المدنيين في ميانمار

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية عن قلقها العميق إزاء مقتل وجرح عدد من المتظاهرين المدنيين على يد قوات الشرطة والجيش في أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يوم الأحد الماضي.جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين، حيث قال إن الحكومة الكورية تدين استخدام الجيش والشرطة في ميانمار العنف ضد المشاركين في الظاهرات الاحتجاجية، وحث الجيش الذي استولى على السلطة من خلال انقلاب، على التوقف فورا عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.وأضاف البيان أن حكومة سيول ستراقب عن كثب التطورات التي ستحدث في ميانمار، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الأوضاع هناك بالتعاون مع المجتمع الدولي.وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 18 على الأقل وإصابة 30 متظاهرا شاركوا في الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يوم الأحد الماضي، إثر استخدام الشرطة العنف ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية.