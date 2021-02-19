الرئيس الكوري يؤكد استعداد سيول للحوار مع طوكيو

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن حكومته على استعداد لإجراء حوار مع الحكومة اليابانية.وأعرب الرئيس "مون" في كلمة ألقاها خلال احتفال أقيم اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة على حركة الأول من مارس للاستقلال، عن اعتقاده بأن القضايا التاريخية الماضية العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن حلها إذا نظر الطرفان في تلك القضايا مع الأخذ في الاعتبار موقف الطرف الآخر.وقال إن اليوم هو يوم نتذكر فيه أكثر اللحظات دراماتيكية في التاريخ المؤسف الماضي، مشيرا إلى ان كوريا الجنوبية واليابان لديهما تاريخ مؤسف مشترك.وأضاف أنه يمكن للجاني أن ينسى التاريخ المؤسف، لكن الضحية لا تستطيع نسيانه، وقال إن كوريا الجنوبية واليابان أصبحتا جارتان مهمتان لبعضهما البعض بعد مرور 100 عام على احتلال اليابان لكوريا.ودعا الرئيس "مون" إلى تركيز الطاقة بشكل أكبر على تنمية العلاقات بين سيول وطوكيو لتتجه نحو المستقبل، بالتزامن مع بذل جهود لحل القضايا التاريخية الماضية العالقة بينهما، مؤكدا أنه لا يمكن أن يظل البلدان عالقيْن في الماضي.