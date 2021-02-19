فيلم ميناري يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان القفاز الذهبي

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فاز فيلم "ميناري" بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز "القفاز الذهبي" الذي أقيم اليوم الاثنين.ويتناول هذا الفيلم الذي أخرجه "لي آيزاك جونغ"، وهو مخرج أمريكي من أصل كوري، قصة أسرة كورية هاجرت إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بناء على قصة حقيقية للمخرج.وبهذا، برز الفيلم كمنافس قوي في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر عقده في شهر أبريل القادم، خاصة في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل تمثيل.وكان هناك جدل في الولايات المتحدة حول السبب في اقتصار فيلم "ميناري" على فئة أفضل فيلم أجنبي بدلا من فئة أفضل فيلم، وذلك نظرا لأن الشركة المنتجة للفيلم هي شركة أمريكية، كما أن مخرجه أمريكي الجنسية، وشارك فيه عدد من الممثلين الأمريكيين.ولكن بموجب لوائح جمعية الصحفيين الأجانب في هوليوود، يتم تصنيف الأفلام التي تقل نسبة الحوار فيها باللغة الإنجليزية عن 50% على أنها أفلام أجنبية.