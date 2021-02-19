كوريا الجنوبية ثامن أفضل دول العالم للعيش في زمن كورونا

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة على مستوى العالم في قائمة أفضل الدول للعيش خلال جائحة كورونا.ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ" للأنباء، التي قامت بدراسة أوضاع 53 دولة لتحديد أي منها أفضل من ناحية تدابير مكافحة الوباء، من خلال تحليل المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة بين تلك الدول.وكانت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة في شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم انخفضت للمرتبة الثامنة في ديسمبر، والمرتبة الثانية عشرة في يناير الماضي.الجدير بالذكر أن وكالة "بلومبيرغ" تقوم بتحليل أداء 53 دولة يتم تقييمها وفقا لـ11 معيارا، منها معدل حدوث حالات الإصابة لكل 100 ألف نسمة في الشهر، وإجمالي الوفيات لكل مليون نسمة، وفرص الحصول على اللقاحات مقارنة بإجمالي عدد السكان، وعدد متلقى التطعيمات لكل 100 نسمة، ومستوى القيود المفروضة على تنقل المواطنين، والتوقعات بالنمو الاقتصادي.وقد احتلت المرتبة الأولى نيوزيلندا، وتلتها كل من أستراليا وسنغافوره وفنلندا.