9.5% زيادة في الصادرات الكورية في فبراير

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شهدت الصادرات الكورية في شهر فبراير الماضي زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر الرابع على التوالي. وسجل المتوسط اليومي لحجم الصادرات الكورية أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس شهر فبراير.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية 44 مليارا و810 ملايين دولار في فبراير الماضي، بزيادة 9.5%، رغم أن عدد أيام العمل في فبراير من هذا العام كانت أقل بـ3 أيام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان معدل زيادة الصادرات الكورية قد سجل انخفاضا بنسبة 3.9% في شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم شهد زيادة بنسبة 3.9% في نوفمبر، 12.4% في ديسمبر، و11.4% في يناير الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات الكورية في فبراير بلغ 2.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 26.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من عام 2017. ويرجع السبب في زيادة الصادرات الكورية إلى تعافي صادرات 11 منتجا من بين المنتجات التصديرية الـ15 الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات التي زاد حجم صادراتها بنسبة 13.2%، والسيارات التي شهدت زيادة بنسبة 47% في حجم صادراتها.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية للأسواق التصديرية الرئيسية لكوريا الجنوبية وهي: الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، قد زاد للشهر الرابع على التوالي.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 42 مليارا و210 ملايين دولار في فبراير، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ حجم الفائض التجاري الكوري مليارين و710 ملايين دولار، مسجلا بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي.