تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 355 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 90 ألفا و29 شخصا.بهذا سجل عدد الإصابات الجديدة أقل من 400 لليوم الثاني على التوالي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 338 إصابة محلية المصدر، منها 160 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و92 حالة في سيول، و16 حالة في مدينة بوسان، و14 حالة في مدينة إنتشون، و13 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، أما الـ17 حالة إصابة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وكان عدد الإصابات الجديدة قد شهد زيادة كبيرة بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير الماضي ليتجاوز مستوى 600 حالة جديدة، لكنه أصبح يتراوح بين 300 و400 في الآونة الأخيرة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ألفا و605 حالات وفاة حتى الآن.