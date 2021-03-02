حجم الأسهم الأجنبية التي يتداولها المستثمرون الكوريون يسجل رقما قياسيا جديدا

Photo : YONHAP News

بلغ حجم الأسهم الخارجية المتداولة بواسطة المستثمرين الكوريين الجنوبيين أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة الكورية للأوراق المالية أمس الاثنين، بلغ إجمالي حجم الأسهم الأجنبية المتداولة من قبل المستثمرين المحليين في شهر فبراير ما يقرب من 56 تريليون وون، أي 49 مليارا و730 مليون دولار، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير الماضي.وتعتبر أحدث حصيلة شهرية هي الأكبر منذ أن بدأت الهيئة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2011.وتصدرت شركة "تسلا" قائمة الأسهم المشتراة بقيمة 344 مليون دولار، وتلتها شركة تحليل البيانات الضخمة الأمريكية "بالانتير تكنولوجيز" بمبلغ 256 مليون دولار، وحصلت شركة تطوير برامج ألعاب الفيديو الأمريكية "يونيتي سوفت وير" على المركز الثالث بمبلغ 230 مليون دولار.