نسبة المواليد الذكور في كوريا تصل إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2020

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انخفضت نسبة المواليد الذكور في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي منخفض، مما يشير إلى أن التفضيل التقليدي للأولاد الذكور في البلاد قد ينحسر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الإثنين، بلغت نسبة الأطفال الذكور من بين كل 100 طفل حديث الولادة 104,9 في العام الماضي، بانخفاض من 105,5 في عام 2019.وتعد هذه النسبة هي الأقل منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1990.وفي حين أن نسبة الجنس عند الولادة تصل عادة إلى ما بين 103 و107 عندما يتم حساب الولادات الطبيعية دون تفضيل للأولاد، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء في كوريا الجنوبية بسبب التفضيل التقليدي للأطفال الذكور.ومنذ أن بلغت النسبة 116,5 في عام 1990، ظلت نسبة المواليد الذكور في انخفاض مستمر، حيث انخفضت إلى 110,1 في عام 2000، و106,9 في عام 2010، ثم 104,9 في عام 2020.وتوقعت هيئة الإحصاءات سابقا أن يبدأ عدد النساء في البلاد في تجاوز عدد الرجال في عام 2029، مما يشير إلى أن متوسط العمر المتوقع للرجال أقصر بنحو ست سنوات مقارنة بالنساء.