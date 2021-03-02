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السياسية

الحزب الحاكم يعيّن وزيرة الشركات الصغيرة السابقة كمرشحة في انتخابات عمودية سيول

Write: 2021-03-02 10:50:58

الحزب الحاكم يعيّن وزيرة الشركات الصغيرة السابقة كمرشحة في انتخابات عمودية سيول

Photo : YONHAP News

اختار الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة السابقة "بارك يونغ سون" لتكون مرشحته في انتخابات رئاسة بلدية سيول التي سيتم إجراؤها يوم 7 أبريل القادم.
وأعلن الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الاثنين أن "بارك"، الصحفية السابقة التي تحولت إلى سياسية، قد تقدمت على منافسها النائب "أو سانغ هو" في السباق التمهيدي بفارق كبير، حيث حصلت على 69,56% من إجمالي الأصوات مقابل30,44%.
وقام الحزب بفرز أصوات أعضاء الحزب الذين لديهم حقوق التصويت والناخبين العمومين، مع إعطاء كل مجموعة 50%.
وقال الحزب إن بارك حصلت على الأغلبية في كليهما، حيث حصلت على 63,54% من أصوات أعضاء الحزب، و71,48% من الأصوات العامة.
ويمهد ترشيحُ الحزب الطريقَ أمام "بارك يونغ سون" لخوض الانتخابات الخاصة باختيار عمدة سيول للمرة الثالثة، حيث إنها كانت قد خاضت انتخابات عامي 2011 و2018.


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