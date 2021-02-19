إخلاء الطريق السريع من المركبات التي تراكمت عليها الثلوج

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حوصرت مئات السيارات لعدة ساعات في بعض أجزاء من الطريق السريع على طول الساحل الشرقي من كوريا الجنوبية أمس الاثنين، حيث ضربت ثلوج كثيفة مقاطعة كانغ وان.وتم إخلاء الطرق من حوالي 700 سيارة ظلت متوقفة في أجزاء من الطريق السريع "دونغ هيه"، وطريق "سيول – يانغ يانغ" السريع، في حوالي منتصف الليل، بعدما تم حشد حوالي 100 قطعة من المعدات و160 جنديا لإزالة الثلوج في المناطق المتضررة بشدة. وقام حوالي 100 مسؤول من شركة "كوريا للطرق السريعة" بتوزيع مياه وبطانيات على السائقين في المركبات المتوقفة بسبب الثلوج المتراكمة.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، تم الإبلاغ عن إجمالي 53 حادثا مروريا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، نتج عنها مصرع شخص واحد وإصابة 94 آخرين. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتساقط الثلوج في مقاطعة كانغ وان بمعدل يصل إلى 10 سنتيمترات إضافية اليوم الثلاثاء.