المدارس تبدأ الفصل الدراسي الجديد وسط مخاوف من عدوى كورونا

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فتحت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية أبوابها اليوم الثلاثاء للدراسة المباشرة للعام الدراسي الجديد وسط مخاوف مستمرة بشأن حدوث إصابات بفيروس كورونا.ووفقا لوزارة التعليم الكورية، فإنه بناء على قواعد التباعد الاجتماعي الحالية من المستوى 2، سيتم السماح لرياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية والطلاب في المدارس الثانوية وطلاب التعليم الخاص في جميع أنحاء البلاد، بالحصول على دروس بشكل مباشر يوميا.ومن المرجح أن يذهب الطلاب في الصفوف الأخرى إلى المدرسة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ويأخذون دروسا عبر الإنترنت في الأيام الأخرى، وفقا لحدود الحضور في كل منطقة.وقد خففت الحكومة من المعايير المطبقة على المدارس الصغيرة التي يُسمح لها بالحصول على فصول مباشرة يوميا. وتقع حوالي ستة آلاف مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، أي حوالي نصف إجمالي عدد المدارس، ضمن هذه الفئة.