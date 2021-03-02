الإنتاج الصناعي الكوري يسجل أول انخفاض منذ 8 أشهر في يناير

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انخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في شهر يناير الماضي.وأوضح تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنتاج الصناعي للبلاد قد انخفض بنسبة 0,6% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق.وكان ذلك أول انخفاض على أساس شهري منذ مايو 2020، عندما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1,5%.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1,6%، في حين انخفض الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0,2%.وقفزت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1,6% في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2020، كما زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 6,2% على أساس شهري.