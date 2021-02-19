مقتل شخص وإصابة 94 في حوادث مرور وسط تساقط ثلوج كثيفة في كانغ وان

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ضربت ثلوج كثيفة بمعدلات تجاوزت 70 سنتيمترا، المناطق الجبلية فى مقاطعة كانغ وان يوم أمس الاثنين، مما تسبب فى مصرع شخص واحد وإصابة حوالى 100 آخرين فى حوادث مرورية.وقال مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 53 حادث مروري حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 94 آخرين.وأوضح المقر أن سائقا انزلقت سيارته على الطريق المغطى بالثلوج قد قتل عندما اصكدمت سيارته بسيارة على طريق "سيول – يانغ يانغ" السريع.ومن ناحية أخرى، تم حظر حركة المرور على طول سبعة أقسام من الطرق الأكثر تضررا في مقاطعتي كانغ وان وكيونغ كي.وتمت إزالة الجمود المروري الذي حاصر مئات المركبات يوم أمسن على طول أجزاء من طريق "يونغ دونغ" السريع وطريق "سيول – يانغ يانغ" السريع. كما تسببت الثلوج الكثيفة في حدوث اضطرابات في القطارات وخدمات الطيران، وتم وقف القطارات في جزء من خط "يونغ دونغ"، مع إلغاء حوالي 80 رحلة جوية.