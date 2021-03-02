الخارجية الأمريكية تؤكد على العلاقات الوثيقة بين سيول وواشنطن وطوكيو

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية العلاقات القوية والوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقال متحدث باسم الوزارة إن إدارة "بايدن" ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع كوريا الجنوبية واليابان، وهما دوليتان حليفتان رئيسيتان للولايات المتحدة في منطقة شمال شرق آسيا.وأصدر المتحدث هذا الموقف ردا على استفسار من وكالة يونهاب الكورية للأنباء بخصوص خطاب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بمناسبة الذكرى الـ102 ليوم حركة الاستقلال في الأول من مارس، أمس الاثنين، حيث قال "مون" في ذلك الخطاب إن حكومته مستعدة للجلوس لإجراء محادثات وجها لوجه مع الحكومة اليابانية في أي وقت، وأن سيول وطوكيو ستكونان قادرتين على حل المشكلات التاريخية بحكمة إذا وضع كل طرف منهما موقف الطرف الآخر في الحسبان.ودون أي تعليق مباشر على ذلك الخطاب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كلا من كوريا الجنوبية واليابان أصدقاء مقربون وحلفاء للولايات المتحدة.وأضاف المتحدث أن العلاقات القوية والوثيقة بين الدول الثلاث ستؤدي إلى تحقيق أهداف الدول الثلاث المشتركة، المتمثلة في السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.