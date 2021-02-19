كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لمقاتلة مصنعة محليا

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كشفت السلطات الكورية الجنوبية عن نموذج أولي لطائرة مقاتلة مصنعة محليا من طراز "كي إف - إكس"، بعد 20 عاما على إعلان الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ" عن تطوير مقاتلة كورية خاصة في عام 2001.وقالت وكالة برنامج اقتناء الدفاع وشركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء أمس الاثنين إنه سيتم طرح أول مقاتلة كورية من طراز "كي إف - إكس" في حفل تسليم سيقام في أواخر شهر أبريل القادم، وأنه من المتوقع أن يتم طرح 5 مقاتلات أخرى حتى النصف الأول من العام القادم.وقد بدأ العمل في تطوير الطائرة المقاتلة الكورية في شهر يناير من عام 2016، ومن المخطط أن يصل معدل توطين مكوناتها إلى 65% عند الإنتاج التجاري.ومن بين مكونات المقاتلة "كي إف- إكس" الكورية الرئيسية التي تم إنتاجها بتقنية كورية خاصة: معدات الهبوط، والرادار الذي رفضت الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا الخاصة به إلى كوريا.إلى جانب هذا، دخلت الطائرة العمودية "إل إيه إتش"، وهي طائرة عمودية مسلحة صغيرة الحجم، المرحلة النهائية من التطوير، حيث يمكنها الصعود بوتيرة سريعة بعد هبوطها بالقرب من الأرض، والطيران إلى الخلف.ومن المتوقع نشر هذه الطائرات العمودية في عام 2026.