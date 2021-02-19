كوريا الجنوبية وسويسرا تمددان اتفاقية مقايضة العملات

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صرح البنك المركزي الكوري أمس الاثنين بأنه اتفق مع نظيره السويسري على تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية بين البلدين.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تمديد الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 10.1 مليار دولار، أي ما يعادل 10 مليارات فرنك سويسري، لمدة 5 سنوات إضافية.وتنص اتفاقية مقايضة العملات على مبادلة كمية معينة من العملات بين البنكين المركزيين في كوريا وسويسرا، في حالات الطوارئ.الجدير بالذكر أن الفرنك السويسري يعتبر واحدا من بين ست عملات رئيسية على مستوى العالم، وبالتالي ستسهم الاتفاقية الممتدة في تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى كل من كوريا الجنوبية وسويسرا.ويبلغ إجمالي قيمة اتفاقيات مقايضة العملات التي أبرمها البنك المركزي الكوري مع البنوك الأجنبية 196.2 مليار دولار.