سيول وواشنطن تشددان على التعاون الثنائي بشأن التعامل مع قضايا كوريا الشمالية

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جرت أمس الاثنين محادثات هاتفية بين رئيس مجلس الأمن القومي الكوري "سوه هون" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" لبحث التحالف بين سيول وواشنطن والقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.ووفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "إميلي هورن"، أكد الجانبان مجددا متانة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعهداتهما المشتركة بتنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية، وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.كما بحث الجانبان سبل مكافحة جائحة كورونا، ومواجهة التغيرات المناخية، وغيرها من القضايا الدبلوماسية الأخرى.وكان رئيس مجلس الأمن القومي الكوري "سوه" ونظيره الأمريكي "سوليفان" قد أجريا محادثات هاتفية يوم الثالث من شهر يناير الماضي، أي بعد 3 أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن"، حيث بحثا سبل زيادة التعاون بين البلدين في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.