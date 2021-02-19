عودة 5 من طاقم السفينة الكورية المحتجزة في إيران إلى ميانمار

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صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن 5 بحارين من ميانمار ضمن طاقم السفينة "هانكو كيمي" الكورية، الذين كانوا محتجزين في إيران، قد عادوا إلى بلادهم أمس مرورا بمطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يعود بحار كوري وآخر إندونيسي إلى بلديهما قريبا، بعد أن يحل محلهما بحاران آخران لقيادة السفينة الكورية.وأوضح المسؤول أنه على الرغم من أن ميانمار تعاني من اضطرابات بسبب الاحتجاجات الحالية ضد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك مؤخرا، إلا أنه لا يزال يتم تنظيم رحلات جوية بينهما وبين كوريا.تجدر الإشارة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت قد احتجزت السفينة الكورية في الخليج العربي بالقرب من عُمان في شهر يناير الماضي، وكان على متنها 20 بحارا من بينهم 5 كوريين، ثم أعلنت طهران بعد مرور شهر أنها قررت إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم فيما عدا قبطان السفينة.