عدد سكان سيول ينخفض إلى أقل من 10 ملايين لأول مرة منذ 32 عاما

انخفض عدد سكان مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية إلى أقل من عشرة ملايين نسمة، لأول مرة منذ 32 عاما.وقالت إدارة مدينة سيول اليوم الأربعاء إن عدد سكان المدينة بلغ 9 ملايين و911 ألف نسمة في نهاية العام الماضي. وبلغ عدد السكان المحليين 9 ملايين و668 ألفا، بينما بلغ عدد الأجانب 243 ألفا.وقد تجاوزت مدينة سيول مستوى 10 ملايين نسمة لأول مرة في عام 1988، حيث وصل عدد سكانها إلى 10 ملايين و290 ألفا. وبسبب عمليات التحضر والتصنيع، ظل عدد سكان مدينة سيول ينمو حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، لكنه انخفض بعد أن بلغ ذروته عند 10 ملايين و790 ألف نسمة في عام 1992.وكان عدد السكان الكوريين في سيول قد انخفض بالفعل إلى أقل من عشرة ملايين في عام 2016، لكن الانخفاض العام في عدد السكان في نهاية العام الماضي نتج إلى حد كبير عن الانخفاض الحاد في عدد الأجانب بسبب جائحة كورونا.