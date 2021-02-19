الرئيس الكوري يؤكد على تحمل حكومته مسؤولية سلامة لقاحات كورونا

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أن حكومته تتأكد من سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأنها تتحمل المسؤولية عن ذلك.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع مجلس الوزراء أمس، حيث أشار إلى أن عملية التطعيم قد بدأت للتو، وأن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات استعدادا تاما من أجل تحقيق المناعة الجماعية حتى شهر نوفمبر القادم.وشدد الرئيس "مون" بشكل خاص على أن حكومته تتحمل مسؤولية سلامة اللقاحات، ودعا الشعب إلى المشاركة الفعالة في عملية التطعيم.كما أكد على الحكومة ستبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق هدفين مهمين، هما التطعيم والوقاية من الوباءن في آن واحد.وطلب الرئيس من الدائرة السياسية ووسائل الإعلام عدم نشر أخبار مزيفة تثير قلق المواطنين، والتعاون في تنفيذ عملية التطعيم بشكل مستقر.