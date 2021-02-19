الحكومة الكورية تبحث تطبيق نظام جواز سفر كورونا

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قالت الحكومة الكورية إنه يجب مناقشة مسألة "جواز سفر كورونا" بين دول العالم بناء على القواعد الدولية، موضحة أنها تدرس تنفيذ هذا النظام على مستوى العمل مع مراقبة التطورات في هذا الشأن في الخارج.وأوضح "يون تيه هو" مدير إدارة الوقاية من الأوبئة التابعة لمركز التعامل مع الطوارئ في تقرير منتظم تقدم به اليوم إلى المقر الحكومي في مدينة سيجونغ، أن جواز سفر كورونا أمر مرتبط بالقواعد الدولية، ولهذا فإنه من الضروري بناء قاعدة عالمية ذات صلة لهذا النظام من خلال إجراء مناقشات بين مختلف الدول.وأضاف أن المركز يجري مناقشات في هذا الشِأن على مستوى العمل فقط، لكن ذلك لا يعني أن كوريا ستنفذ هذا النظام بالضرورة.كما أشار إلى أن المركز سيبحث كيفية التعامل مع شهادات التطعيم التي يحملها الوافدون من الخارج فيما يتعلق بفترة الحجر الصحي وإجراء الفحوص التشخيصية، وقال إن معظم دول العالم قد وصلت حاليا إلى المرحلة المبدئية من بحث نظام جواز سفر كورونا، وأن المركز الكوري يدرس حاليا الاتجاهات الخارجية ذات الصلة.