بدء مناورات عسكرية تمهيدية بين سيول وواشنطن

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بدأت السلطات العسكرية الكورية الأمريكية أمس الثلاثاء في تنفيذ دورة تدريبية لضباط إدارة الأزمات ضمن التدريبات العسكرية التمهيدية للمناورات المشتركة الرئيسية بين البلدين، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع القادم.تجدر الإشارة إلى أن دورة تدريب ضباط إدارة الأزمات لا يتم الإعلان عنها رسميا، إلا أنها تجري قبل المناورات الرئيسية من أجل تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات الافتراضية، بما في ذلك الاستفزازات الجزئية.ومن المقرر أن تجري سلطات البلدين المناورات العسكرية المشتركة في الفترة من الثامن إلى الثامن عشر من هذا الشهر، وسوف تنقسم إلى جزءين، بحيث تتطابق مع فترة المناورات التي جرت في النصف الثاني من العام الماضي ولكن بحجم أصغر مما كانت عليه في الأعوام السابقة، وذلك بسبب جائحة كورونا.يذكر أن القوات العسكرية الأمريكية المشاركة في المناورات الرئيسية قد وصلت إلى كوريا في وقت سابق.ولم تعلن القوات الكورية رسميا عن جدول المناورات الرئيسية حتى الآن.